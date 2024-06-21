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Сборная Польши стала первой командой, потерявшей шансы на выход из группы Евро-2024

Сборная Польши стала первой командой, потерявшей шансы на выход из группы Евро-2024
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Сборная Польши потеряла шансы на выход из группы чемпионата Европы 2024 года. Она стала первой подобной командой на турнире.

Сборная Польши выступает в группе D. Ранее завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы, в котором встречались национальные команды Нидерландов и Франции. Итоговый счёт — 0:0. Таким образом, сборные Нидерландов и Франции набрали по четыре очка. Национальная команда Австрии, заработав три очка, занимает в группе третье место. Польша, не набрав очков, находится на последней строчке.

В последнем туре сборная Польши встретится с Францией. Однако даже в случае победы Польша не сможет обойти австрийцев, так как уступила им в личной встрече 21 июня со счётом 1:3.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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