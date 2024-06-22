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Евро-2024: результаты матчей 21 июня, турнирная таблица

Евро-2024: результаты матчей 21 июня, турнирная таблица
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21 июня на Евро-2024 состоялись три матча. Эти игры проходили в группах D и E.

Результаты матчей чемпионата Европы, 21 июня:

группа D. Польша — Австрия — 1:3;
группа D. Нидерланды — Франция — 0:0;
группа E. Словакия — Украина — 1:2.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала четыре очка и занимает второе место в квартете D. Нидерландская национальная команда, заработавшая также четыре очка, располагается на первой строчке. Третье место занимает Австрия (3 очка), четвёртое сборная Польши (0 очков).

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Словакии занимает второе место в группе E, сборная Украины занимает третье место.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Комментарии
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