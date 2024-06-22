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«ПСЖ» имеет задолженность по зарплате перед Мбаппе в размере € 100 млн — L'Équipe

«ПСЖ» имеет задолженность по зарплате перед бывшим нападающим Килианом Мбаппе в размере € 100 млн. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, французский гранд не выплачивал Мбаппе заработную плату и различные бонусы с апреля 2024 года. Подчёркивается, что сторона 25-летнего футболиста направила «ПСЖ» официальное уведомление с требованием выплатить деньги.

В ожидании решения конфликта в судебном порядке обе стороны обменялись письмами, в которых изложили свои версии событий, резко отличающиеся друг от друга.

Напомним, Мбаппе покинул парижский клуб по окончании минувшего сезона. 3 июня мадридский «Реал» официально объявил, что 25-летний нападающий стал их игроком. На текущий момент Мбаппе выступает на Евро-2024 в составе сборной Франции.

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Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа: