ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Перу — Чили. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча Франции и Нидерландов на Евро-2024

Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча Франции и Нидерландов на Евро-2024
Комментарии

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Нидерландов.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 0
Франция

Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Итоговый результат — 0:0.

Турнирную таблицу группы D возглавляют Нидерланды, у которых четыре очка. Сборная Франции (4) занимает второе место. На третьей строчке располагается Австрия (3), на четвёртой — Польша (0).

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Нидерланды и Франция сыграли первую нулевую ничью на Евро! А Польша покидает турнир
Нидерланды и Франция сыграли первую нулевую ничью на Евро! А Польша покидает турнир
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android