Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча Франции и Нидерландов на Евро-2024

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года с национальной командой Нидерландов.

Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Англия). Итоговый результат — 0:0.

Турнирную таблицу группы D возглавляют Нидерланды, у которых четыре очка. Сборная Франции (4) занимает второе место. На третьей строчке располагается Австрия (3), на четвёртой — Польша (0).

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).