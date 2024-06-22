ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Перу — Чили. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболисты сборной Франции не забили ни одного гола за два матча чемпионата Европы

Футболисты сборной Франции не забили ни одного гола за два матча чемпионата Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Футболисты сборной Франции не забили ни одного гола за два первых матча Евро-2024, которые состоялись на групповом этапе данного соревнования.

Матч 1-го тура группового этапа с Австрией завершился со счётом 1:0 в пользу французской национальной команды, однако в той игре защитник Максимилиан Вёбер забил гол в собственные ворота.

Встреча 2-го тура между сборными Франции и Нидерландов завершилась со счётом 0:0.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала четыре очка и занимает второе место в квартете D. В следующем туре подопечные Дидье Дешама сыграют с польской национальной командой. Эта игра состоится 25 июня и пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Материалы по теме
Матч Нидерланды — Франция — первая игра на Евро-2024, завершившаяся без голов

Атмосфера перед матчем Нидерланды — Франция на Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android