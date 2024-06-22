Футболисты сборной Франции не забили ни одного гола за два матча чемпионата Европы

Футболисты сборной Франции не забили ни одного гола за два первых матча Евро-2024, которые состоялись на групповом этапе данного соревнования.

Матч 1-го тура группового этапа с Австрией завершился со счётом 1:0 в пользу французской национальной команды, однако в той игре защитник Максимилиан Вёбер забил гол в собственные ворота.

Встреча 2-го тура между сборными Франции и Нидерландов завершилась со счётом 0:0.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала четыре очка и занимает второе место в квартете D. В следующем туре подопечные Дидье Дешама сыграют с польской национальной командой. Эта игра состоится 25 июня и пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Атмосфера перед матчем Нидерланды — Франция на Евро-2024: