«Единственное сожаление — эффективность». Дешам высказался о матче Нидерланды — Франция

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о минувшем матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Нидерландами (0:0).

«Единственное сожаление — это эффективность. Сборная Нидерландов была более осторожной, чем обычно. По сравнению с соперником, у нас было не менее 36 часов на восстановление. Несмотря ни на что, мы ответили на спортивном уровне. Мы сделали всё возможное для того, чтобы восстановиться по максимуму», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Напомним, после двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала четыре очка и занимает второе место в квартете D. Нидерландская национальная команда, заработавшая также четыре очка, располагается на первой строчке.

В 3-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции сыграет с Польшей, а Нидерланды — с Австрией.

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Атмосфера перед матчем Нидерланды — Франция на Евро-2024: