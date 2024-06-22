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Калешин: Бердыев выжимает соки из любого футболиста

Калешин: Бердыев выжимает соки из любого футболиста
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Бывший футболист «Рубина» Виталий Калешин рассказал об особенностях работы под руководством тренера Курбана Бердыева.

«Первое, чем он отличался, это требования – они запредельные. С ним непросто работать, он выжимает соки из любого футболиста, и ты работаешь каждую тренировку на 200%.

С Бердыевым тяжело психологически: мало разрядки и свободы. Ты выиграл 3:0, но что-то не так – и он не давал расслабляться. Обычно в других командах один-два матча выиграл – всё хорошо, все улыбаются, а он этого не позволял», – приводит слова Калешина Metaratings.

Калешин выступал за «Рубин» с 2009 по 2013 год. В составе казанского клуба он стал чемпионом России 2009 года, бронзовым призёром чемпионата России 2010 года, обладателем Кубка России сезона-2011/2012, а также Суперкубка России 2010 и 2012 годов.

Бердыев занимал пост главного тренера казанского «Рубина» с 4 августа 2001 года по 20 декабря 2013 года и с 9 июня 2017 года по 5 июня 2019 года. Под его руководством команда два раза выиграла чемпионат России, стала победителем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка России.

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