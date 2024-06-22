Тренер Нидерландов Куман высказался о нулевой ничьей с Францией на Евро-2024

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Франции (0:0).

«Результат немного разочаровывает, но если мы посмотрим на игру в целом, то в некоторых моментах мы теряли контроль над мячом, когда не должны были этого делать, и это было не очень здорово. Между нашими линиями было слишком много свободного пространства, и во втором тайме мы могли бы сыграть лучше.

Всегда сложно играть против такой команды, как Франция. Мы хотим играть в свой футбол и быть дерзкими, но мы не можем терять мяч, как это было сегодня. Нам нужно быстрее реагировать и создавать больше моментов впереди. Мы команда, которой всё ещё нужно расти», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.