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Тренер Нидерландов Куман высказался о нулевой ничьей с Францией на Евро-2024

Тренер Нидерландов Куман высказался о нулевой ничьей с Францией на Евро-2024
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал ничейный результат в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с национальной командой Франции (0:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 0
Франция

«Результат немного разочаровывает, но если мы посмотрим на игру в целом, то в некоторых моментах мы теряли контроль над мячом, когда не должны были этого делать, и это было не очень здорово. Между нашими линиями было слишком много свободного пространства, и во втором тайме мы могли бы сыграть лучше.

Всегда сложно играть против такой команды, как Франция. Мы хотим играть в свой футбол и быть дерзкими, но мы не можем терять мяч, как это было сегодня. Нам нужно быстрее реагировать и создавать больше моментов впереди. Мы команда, которой всё ещё нужно расти», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

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