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Только Н'Голо Канте был признан лучшим игроком матча в двух встречах Евро-2024

На текущий момент только опорный полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте был признан лучшим игроком матча в двух встречах чемпионата Европы — 2024.

33-летний футболист получил эту награду по итогам матча 1-го тура группового этапа с Австрией, в котором сборная Франции победила со счётом 1:0. Также Канте был признан лучшим игроком встречи после игры 2-го тура группового этапа Евро-2024 с нидерландской национальной командой (0:0).

Напомним, до чемпионата Европы — 2024 Канте не выступал за сборную Франции с 2022 года.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала четыре очка и занимает второе место в квартете D. В 3-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции сыграет с Польшей.

Атмосфера перед матчем Нидерланды — Франция на Евро-2024: