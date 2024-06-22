Экс-игрок «Химок» Антич: сербам на Евро нужно начать играть как команда

Сербский бывший футболист «Химок» Никола Антич высказался о ничейном исходе матча группового этапа чемпионата Европы между Сербией и Словенией (1:1).

«Недоволен тем, как мы играем. Знаю всех ребят и уверен, что у них есть сердце и душа. Надо начать играть как команда. Надеюсь, что в следующей игре всё поправится. Мы должны были побеждать Словению, так как имели много моментов. Игра была равная, но у соперника хорошая командная игра. Наши футболисты могут сыграть получше. Видно, что мы проиграли тактически», — приводит слова Антича Metaratings.

20 июня проходил матч 2-го тура группы C чемпионата Европы, в котором встретились сборные Словении и Сербии. Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Матч закончился с ничейным счётом 1:1.