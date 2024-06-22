ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Перу — Чили. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Правильно ли отменили гол Нидерландов в ворота Франции на ЧЕ-2024?

Правильно ли отменили гол Нидерландов в ворота Франции на ЧЕ-2024?
Аудио-версия:
Комментарии

21 июня в Лейпциге (Германия) на поле стадиона «Ред Булл-Арена — Центральштадион» прошёл матч 2-го тура группового турнира чемпионата Европы — 2024 в группе D между национальными командами Франции и Нидерландов. Игра завершилась вничью со счётом 0:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 0
Франция

На 69-й минуте игры полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс отправил мяч в сетку ворот сборной Франции, однако этот гол не был засчитан — рефери определили положение «вне игры» у находившегося неподалёку от голкипера французов защитника «оранжевых» Дензела Думфриса. После длительного просмотра на предмет определения степени пассивности этого офсайда видеоарбитры приняли решение оставить в силе первоначальный вердикт главного судьи.

После двух стартовых матчей в активе сборных Нидерландов и Франции по четыре очка.

Материалы по теме
Фото
Эпизод, из-за которого гол Нидерландов в ворота Франции не был засчитан
Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android