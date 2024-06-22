Правильно ли отменили гол Нидерландов в ворота Франции на ЧЕ-2024?

21 июня в Лейпциге (Германия) на поле стадиона «Ред Булл-Арена — Центральштадион» прошёл матч 2-го тура группового турнира чемпионата Европы — 2024 в группе D между национальными командами Франции и Нидерландов. Игра завершилась вничью со счётом 0:0.

На 69-й минуте игры полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс отправил мяч в сетку ворот сборной Франции, однако этот гол не был засчитан — рефери определили положение «вне игры» у находившегося неподалёку от голкипера французов защитника «оранжевых» Дензела Думфриса. После длительного просмотра на предмет определения степени пассивности этого офсайда видеоарбитры приняли решение оставить в силе первоначальный вердикт главного судьи.

После двух стартовых матчей в активе сборных Нидерландов и Франции по четыре очка.