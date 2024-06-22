Опубликована продвинутая статистика матча Евро-2024 Нидерланды — Франция

21 июня на поле стадиона «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в немецком Лейпциге завершился матч 2-го тура группового турнира чемпионата Европы — 2024 в группе D между национальными командами Франции и Нидерландов. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Официальный аккаунт статистического оператора Sofascore в социальной сети X (ранее Twitter) опубликовал продвинутую статистику матча. Показатель ожидаемых голов xG составил 1,42 для сборной Франции против 0,33 у Нидерландов. «Трёхцветные» нанесли по воротам соперника 15 ударов (три в створ), на которые «оранжевые» ответили восемью ударами (четыре в створ). При этом французы создали два явных голевых момента, игроки из Нидерландов — один явный голевой момент.

Вице-чемпионы мира превзошли «оранжевых» по количеству касаний в штрафной площади соперника (20 против 12), а также по владению мячом — 63% против 37%.