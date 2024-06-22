Агуэро заявил, что в скором времени станет владельцем футбольного клуба

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и национальной команды Аргентины Серхио Агуэро рассказал о желании стать владельцем футбольного клуба.

«Я хочу купить футбольный клуб. Но не хочу говорить, какой клуб. Потерпите и всё узнаете», — приводит слова Агуэро ESPN.

Напомним, Серхио Агуэро завершил карьеру в 2021 году из-за проблем с сердцем. 36-летний аргентинец — олимпийский чемпион 2008 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2014 и обладатель Кубка Америки — 2021. Он провёл 101 игру за сборную Аргентины, забил 42 гола. Последним клубом экс-футболиста была «Барселона». Также Агуэро защищал цвета «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Индепендьенте».

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