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Главный тренер сборной Франции Дешам: очевидно, что для побед нужны голы. Мы займёмся этим

Главный тренер сборной Франции Дешам: очевидно, что для побед нужны голы. Мы займёмся этим
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал нулевую ничью своей команды в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 в Германии с национальной командой Нидерландов.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 0
Франция

«К сожалению, нам не удалось отправить мяч в сетку. Игра была высокой степени интенсивности, и я был доволен тем, что мои парни применили свои былые навыки, хотя и остался разочарован недостаточной эффективностью перед воротами. Извлечь можно много положительных моментов, и к тому же нужно учитывать уровень соперников, а оба они сильны (сборные Австрии и Нидерландов). Но очевидно, что для побед нужны голы. Мы займёмся этим и будем надеяться улучшить ситуацию к следующей игре, чтобы достичь своей цели и выйти в следующий этап», — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.

Сборная Франции под руководством Дидье Дешама набрала четыре очка в двух матчах Евро-2024. После минимальной победы над национальной командой Австрии (1:0) «трёхцветные» сыграли вничью со сборной Нидерландов (0:0).

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