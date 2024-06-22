Ван Дейк высказался о ничьей в матче между Нидерландами и Францией

Защитник и капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал ничейный результат матча с Францией на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года (0:0).

«Я разочарован, но в то же время горжусь тем, как наша команда оборонялась и билась за то, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности. Вы знаете, что соперник создаст опасные моменты, когда речь идёт о команде уровня сборной Франции. Так и случилось, но нужна определённая стойкость, чтобы сохранять настрой, продолжать защищаться в таких условиях», — приводит слова ван Дейка официальный сайт УЕФА.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места в группе, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.