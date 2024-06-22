Джо Харт: в Мудрике есть огромный талант, я был рад, когда перешёл в АПЛ

Голкипер «Селтика» Джо Харт высказался об игре полузащитника «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика.

«В нём есть огромный талант. Я играл против него, когда он был в «Шахтёре». Это была довольно средняя команда, если честно, но от него исходила такая угроза. Он дважды пробил мимо меня с двух ног. Я был очень рад, когда он подписал контракт с Премьер-лигой.

Он ещё молод. В «Челси» сейчас нелегко блистать. Если он станет одним из основных вингеров, когда они обретут свои силы, я буду рад увидеть, на что он способен», – приводит слова Харта BBC.

Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает украинца в € 35 млн.

В минувшем сезоне Мудрик сыграл 41 матч, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

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