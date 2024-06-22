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Игрок «Локомотива» Салтыков рассказал, как провёл отпуск

Игрок «Локомотива» Салтыков рассказал, как провёл отпуск
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Новоиспечённый крайний нападающий «Локомотива» Никита Салтыков рассказал, как он провёл отпуск.

«В отпуске отдохнул. Ездили с друзьями в город где я вырос — Волгодонск, в Ростовской области. Потом начал готовиться по программе тренера по физической подготовке «Локомотива» Кирилла Константиновича», — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в минувшем сезоне Салтыков играл за «Крылья Советов».

В прошедшем сезоне Салтыков принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 января 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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