ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Грузия — Чехия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Диогу Жота: сборная Турции более сильный соперник, чем Чехия

Диогу Жота: сборная Турции более сильный соперник, чем Чехия
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Португалии Диогу Жота поделился мнением о грядущем матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Турцией, который состоится сегодня, 22 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ждём совершенно другой игры. Турки сильнее чехов и будут рассчитывать на другой результат. Можем получить преимущество, если навяжем свою игру, как в матче с Чехией, ведь Турция не привыкла защищаться низким блоком. Если всё пойдёт по плану, то мы сможем взять три очка и досрочно выйти в плей-офф», — приводит слова Жоты сайт УЕФА.

Напомним, матч Турция — Португалия пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 19:00 мск.

В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Португалии победила Чехию со счётом 2:1.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Тренер сборной Португалии резко ответил на вопрос об игровом времени Роналду на Евро-2024

Португальские фанаты на улицах Германии на Евро-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android