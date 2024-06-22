Диогу Жота: сборная Турции более сильный соперник, чем Чехия

Нападающий сборной Португалии Диогу Жота поделился мнением о грядущем матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 с Турцией, который состоится сегодня, 22 июня.

«Ждём совершенно другой игры. Турки сильнее чехов и будут рассчитывать на другой результат. Можем получить преимущество, если навяжем свою игру, как в матче с Чехией, ведь Турция не привыкла защищаться низким блоком. Если всё пойдёт по плану, то мы сможем взять три очка и досрочно выйти в плей-офф», — приводит слова Жоты сайт УЕФА.

Напомним, матч Турция — Португалия пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 19:00 мск.

В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Португалии победила Чехию со счётом 2:1.

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