Шалимов назвал команды, которые могут преподнести сюрпризы своим болельщикам на Евро-2024

Бывший футболист сборной России и миланского «Интера» Игорь Шалимов назвал команды, которые могут преподнести приятные сюрпризы своим болельщикам на чемпионате Европы.

«Я бы выделил восьмерку команд, которая должна образовать четвертьфиналы. Сюрпризом могут быть австрийцы и датчане. Если они попадут в четвертьфинал, то отсеют кого‑то из этой восьмерки. В полуфиналах никаких датчан и австрийцев я не жду», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат Европы в Германии продлится до 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.