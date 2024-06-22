Футболист «Локомотива» Никита Салтыков поблагодарил «Крылья Советов» за время в клубе.

— Ты довольно кратко попрощался с болельщиками «Крыльев». Есть ли что ещё добавить?

— Да, я просто так с «Акроном» прощался. Посчитал, что было бы неправильно, что я там так попрощался, а с «Крыльями» — по-другому. Хотелось бы сказать им огромное спасибо за то, как встретили и поддерживали меня на протяжении всего сезона. Очень им благодарен. Большое спасибо «Самара Арене», болельщикам самарским, да и всем «Крыльям»: руководству, тренерскому и медицинскому штабу. Большое спасибо игрокам за то, как меня приняли — очень классный коллектив там. Хотелось пожелать им удачи в новом сезоне, — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В сезоне-2023/2024 19-летний Никита Салтыков играл за «Крылья Советов», принял участие в 33 матчах самарского клуба во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3 млн. «Крылья Советов» завершили чемпионат на девятом месте.