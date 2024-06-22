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Игрок «Кристал Пэлас» Олисе может перейти в «Баварию» — Фабрицио Романо

Игрок «Кристал Пэлас» Олисе может перейти в «Баварию» — Фабрицио Романо
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22-летний полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе может перейти в «Баварию», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, мюнхенский клуб уже связался с «орлами», чтобы обсудить шаги по сделке. Также стало известно, что «Кристал Пэлас» проинформирован о том, что личные условия Олисе с «Баварией» уже почти согласованы. Сообщается, что лондонцы готовы отдать своего игрока за £ 50 млн (€ 59 млн).

Олисе присоединился к «Кристал Пэлас» в июле 2021 года, перейдя из «Рединга» за € 9,3 млн. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027. В этом сезоне футболист сыграл 19 матчей в АПЛ, записав на свой счёт 10 голов и шесть результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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