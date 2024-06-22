Сычёв: надеюсь, что Саша Кержаков в «Кайрате» перезагрузит свою тренерскую карьеру

Бывший нападающий московского «Локомотива» и французского «Марселя» Дмитрий Сычёв высказался о назначении тренера Александра Кержакова в «Кайрат».

«Конечно, все мы рады, что Саша Кержаков возглавил «Кайрат». Тем более он мой хороший товарищ. Я надеюсь, что все прошедшие неудачи позади и он попал в серьёзный клуб, который ставит серьёзные задачи, в том числе и в еврокубках. Поэтому, надеюсь, что у него всё получится и он перезагрузит свою тренерскую карьеру», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 29 мая стало официально известно, что 41-летний бывший главный тренер «Нижнего Новгорода», «Томи», кипрской «Кармиотиссы» и сербского «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков возглавил алма-атинский «Кайрат».