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Сычёв: надеюсь, что Саша Кержаков в «Кайрате» перезагрузит свою тренерскую карьеру

Сычёв: надеюсь, что Саша Кержаков в «Кайрате» перезагрузит свою тренерскую карьеру
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Бывший нападающий московского «Локомотива» и французского «Марселя» Дмитрий Сычёв высказался о назначении тренера Александра Кержакова в «Кайрат».

«Конечно, все мы рады, что Саша Кержаков возглавил «Кайрат». Тем более он мой хороший товарищ. Я надеюсь, что все прошедшие неудачи позади и он попал в серьёзный клуб, который ставит серьёзные задачи, в том числе и в еврокубках. Поэтому, надеюсь, что у него всё получится и он перезагрузит свою тренерскую карьеру», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, 29 мая стало официально известно, что 41-летний бывший главный тренер «Нижнего Новгорода», «Томи», кипрской «Кармиотиссы» и сербского «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков возглавил алма-атинский «Кайрат».

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