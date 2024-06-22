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Бельгия — Румыния: статистика личных встреч, история противостояний

Бельгия — Румыния: статистика личных встреч, история противостояний
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Сегодня, 22 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встретятся сборные Бельгии и Румынии. Игра пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступит Шимон Марциняк из Польши. Матч начнётся в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Бельгии и Румынии.

  • Всего матчей между Бельгией и Румынией: 12.
  • Побед Бельгии: 5.
  • Побед Румынии: 5.
  • Ничьих: 2.
  • Разница забитых голов — 16:14 в пользу Бельгии.

В 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Бельгии проиграла Словакии со счётом 0:1. Румыния победила сборную Украины со счётом 3:0.

После 1-го тура группового этапа Евро-2024 сборная Бельгии не набрала ни одного очка и занимает последнее место в квартете Е. Румынская национальная команда, заработавшая три очка, располагается на первой строчке.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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