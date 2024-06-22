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Трансфер Брэнтуэйта в «Юнайтед» находится под угрозой срыва из-за запросов «Эвертона»

Трансфер Брэнтуэйта в «Юнайтед» находится под угрозой срыва из-за запросов «Эвертона»
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«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время откажется от переговоров с «Эвертоном» по трансферу центрального защитника «ирисок» Джеррэда Брэнтуэйта, если ливерпульский клуб не будет готов пойти на компромисс по поводу трансферной стоимости футболиста. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, манкунианцы предлагают «Эвертону» £ 35 млн (€ 41 млн) плюс £ 8 млн (€ 9 млн) в качестве бонусов. В свою очередь, «ириски» требуют за 21-летнего защитника £ 70 млн (€ 82 млн). Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» проинформировал ливерпульский клуб о том, что он не может позволить потратить £ 70 млн (€ 82 млн) на одного игрока нынешним летом.

В минувшем сезоне англичанин принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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