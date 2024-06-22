Гюндоган может покинуть «Барселону» этим летом

33-летний полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган может сменить клубную прописку. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фернандо Поло.

По информации источника, «Барселона» не исключает предложений по Гюндогану, особенно из Саудовской Аравии, после его отличного выступления на Евро-2024.

Напомним, немецкий полузащитник присоединился к «Барселоне» летом 2023 года.

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В минувшем сезоне Гюндоган принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.