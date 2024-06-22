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Турция — Португалия: статистика личных встреч, история противостояний

Турция — Португалия: статистика личных встреч, история противостояний
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Сегодня, 22 июня, на арене «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Турции и Португалии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч сборных Турции и Португалии.

— Всего матчей: 9.

— Побед Турции: 2.

— Побед Португалии: 7.

— Ничьих: 0.

— Разница мячей: 19:9 в пользу Португалии.

Национальные команды Турции и Португалии на Евро-2024 выступают в группе F с Грузией и Чехией.

В 1-м туре Турция обыграла Грузию со счётом 3:1, а Португалия вырвала победу в добавленное время в матче с Чехией (2:1).

Чемпионат Европы в Германии продлится до 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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