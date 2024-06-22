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«Сенсационный талант». Главный тренер Португалии Мартинес поделился мнением о Гюлере

«Сенсационный талант». Главный тренер Португалии Мартинес поделился мнением о Гюлере
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался об игроке сборной Турции Арде Гюлере перед очным матчем во 2-м туре чемпионата Европы в Германии, который состоится сегодня, 22 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа F. 2-й тур
22 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Турция
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арда Гюлер — сенсационный талант, у него отличная левая нога. Монтелла создал очень эффективную команду, на которую приятно смотреть. Но мы постараемся победить ради болельщиков Португалии», — приводит слова Мартинеса интернет-издание AS.

Напомним, матч Турция — Португалия пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Матч начнётся в 19:00 мск.

В 1-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Португалии победила Чехию со счётом 2:1.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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