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«Должны быть наказаны!» Тренер сборной Канады выразил недовольство поведением Аргентины

«Должны быть наказаны!» Тренер сборной Канады выразил недовольство поведением Аргентины
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Главный тренер сборной Канады Джесси Марш выразил недовольство тем обстоятельством, что аргентинская национальная команда задержалась в раздевалке после первого тайма матча открытия Кубка Америки — 2024, в котором «альбиселесте» одержала победу со счётом 2:0.

Кубок Америки — 2024 . Группа A. 1-й тур
21 июня 2024, пятница. 03:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Канада
1:0 Альварес – 49'     2:0 Мартинес – 88'    

«Я прекрасно знаю, что они смотрели видеосюжеты и анализировали, как играть в матче с нами.

Насколько они опоздали? На 20 минут? На 30 минут? У них было дополнительное время для того, чтобы подумать о том, как сыграть во втором тайме. Если бы мы знали, что так будет, то тоже бы дали ещё 10 минут на подготовку нашим футболистам.

Я бы хотел, чтобы судьи следили за подобным. Если мы опоздаем на пять минут, то нас накажут. Это большая проблема. Аргентина должна быть наказана, хорошо? Наказана! Напишите об этом. Их следует наказать за опоздание на второй тайм на 20 минут», — приводит слова Марша Goal.

Полная трансляция матча Копа-2024 и хайлайты доступны в Okko.
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