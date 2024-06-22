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Дмитрий Сычёв — о Деяне Станковиче: в «Спартаке» никогда не было скучно

Дмитрий Сычёв — о Деяне Станковиче: в «Спартаке» никогда не было скучно
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Бывший нападающий московского «Спартака» Дмитрий Сычёв поделился мнением о сербском специалисте Деяне Станковиче, назначенном на пост главного тренера красно-белых.

«Интересно будет посмотреть на работу Деяна Станковича в «Спартаке», тем более это креатура Амарала. Интересно посмотреть, какие новшества привнесёт Станкович. По первой пресс-конференции было понятно, что будет много экспрессии и новаций. Посмотрим, как это скажется на качестве игры. В «Спартаке» никогда не было скучно и было много эмоций. Я думаю, что задача — это чемпионство, не меньше», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, вчера, 21 июня, сербский специалист встретился с командой и представил футболистам членов своего штаба.

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