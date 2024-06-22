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Шалимов: в игре с Нидерландами французы стали подумывать, что ничья без Мбаппе — нормально

Шалимов: в игре с Нидерландами французы стали подумывать, что ничья без Мбаппе — нормально
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Бывший футболист сборной России и миланского «Интера» Игорь Шалимов оценил игру французов в матче чемпионата Европы с нидерландцами (0:0).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 0
Франция

«Скорее всего, перед матчем я бы сказал, что они не сыграют со счётом 0:0, но не исключал бы такого варианта. Хоть один чемпионат проходил без нулевой ничьей? А до этого матча такого не было. Ничья — это нормально и для одних, и для других. Тем более что у французов отсутствовал Мбаппе. Первый тайм прошёл при полном преимуществе французов. Были созданы моменты, позиционные атаки, агрессивная игра. Тактически хорошо выстроили игру французы без Мбаппе. Второй тайм получился более равным. Для меня первый тайм — показательный. Ты ещё не думаешь о результате. Такое ощущение, что минуты после 60‑й французы стали подумывать, что ничья без Мбаппе — это нормально», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

21 июня закончился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Нидерландов и Франции. Игра проходила на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор из Англии. Встреча завершилась со счётом 0:0. Французский нападающий Килиан Мбаппе участия в игре не принимал.

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