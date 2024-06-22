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«Трусливый футбол». Ван Хойдонк высказался об игре сборной Франции без Мбаппе

«Трусливый футбол». Ван Хойдонк высказался об игре сборной Франции без Мбаппе
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Легендарный нидерландский футболист Пьер ван Хойдонк высказался об игре сборной Франции в очном матче во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 0
Франция

«Дешам… Ладно, Мбаппе получил травму. Но у него есть Муани на скамейке запасных, Коман, Баркола. И что он делает? Он добавляет ещё одного полузащитника и ставит Рабьо на левый фланг. Трусливый футбол», — приводит слова ван Хойдонка интернет-издание NOS.

Напомним, Мбаппе получил перелом носа в матче 1-го тура группового этапа с Австрией (0:1). После того как нападающий травмировал нос, для него была изготовлена специальная защитная маска.

Турнирную таблицу группы D возглавляют Нидерланды, у которых четыре очка. Сборная Франции (4) занимает второе место. На третьей строчке располагается Австрия (3), на четвёртой — Польша (0).

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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