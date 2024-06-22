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Фото: эмоции Мбаппе от просмотра матча Нидерланды — Франция

Фото: эмоции Мбаппе от просмотра матча Нидерланды — Франция
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Во время матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 Нидерланды — Франция (0:0) были запечатлены эмоции нападающего французской национальной команды Килиана Мбаппе, который не принимал участия в этой игре, поскольку ранее сломал нос.

Фото: Кадры из трансляции

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 0
Франция

Напомним, на 69-й минуте атакующий полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс забил гол, но он был отменён после просмотра VAR.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала четыре очка и занимает второе место в квартете D. Нидерландская национальная команда, заработавшая также четыре очка, располагается на первой строчке.

В 3-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции сыграет с Польшей, а Нидерланды — с Австрией.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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