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Сборная Франции не выиграла ни разу за семь матчей, в которых Мбаппе не выходил в старте

Сборная Франции не выиграла ни разу за семь матчей, в которых Мбаппе не выходил в старте
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Вчера, 21 июня, состоялся матч 2-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Франции не смогла обыграть нидерландскую национальную команду (0:0). В этой встрече не принимал участия нападающий Килиан Мбаппе, который ранее сломал нос.

Интересно, что сборная Франции не выиграла ни разу за семь последних матчей, в которых Мбаппе не выходил в стартовом составе.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа D. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
0 : 0
Франция

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Франции набрала четыре очка и занимает второе место в квартете D. Нидерландская национальная команда, заработавшая также четыре очка, располагается на первой строчке.

В 3-м туре группового этапа Евро-2024 сборная Франции сыграет с Польшей, а Нидерланды — с Австрией.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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