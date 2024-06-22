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Александр Головин восстановился от травмы лодыжки

Александр Головин восстановился от травмы лодыжки
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Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин восстановился от травмы, после отпуска он приедет в расположение команды 24 июня, сообщил агент игрока Александр Клюев.

«Саша прибудет в расположение «Монако» 24 июня. Он находится в хорошем состоянии, он восстановился. Остальное решит медицинский штаб «Монако», — приводит слова Клюева ТАСС.

В апреле Головин получил растяжение левой лодыжки и пропустил оставшуюся часть сезона. Россиянин забил шесть голов и сделал шесть результативных передач в 25 играх прошедшего чемпионата Франции. «Монако» занял второе место в турнирной таблице первенства Франции.

Напомним, действующее трудовое соглашение Александра Головина с клубом из чемпионата Франции рассчитано до июня 2026 года.

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