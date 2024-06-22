Вратарь сборной Аргентины Мартинес рассказал, в чём Кубок Америки проигрывает Евро

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о поле на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США), на котором проходил матч открытия Кубка Америки по футболу – 2024 с национальной команды Канады.

«Состояние поля было ужасным. Очень ухабистое. Стадионы должны совершенствоваться в этом аспекте, иначе Кубок Америки всегда будет проходить на более низком уровне, чем чемпионат Европы», — приводит слова Мартинеса интернет-издание ESPN.

Также в группе Аргентины и Канады находятся национальные команды Перу и Чили. Кубок Америки проходит с 21 июня по 15 июля. 16 команд поделены на четыре группы. Действующим победителем Кубка Америки является национальная команда Аргентины. Сборная выиграла турнир, который проходил в Бразилии в 2021 году. В финале Аргентина обыграла Бразилию с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Ди Марии.