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Сычёв: хотелось бы, чтобы «Локомотив» боролся за призовые-первые места

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв выразил надежду на то, что железнодорожники боролись за призовые-первые места в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«У «Локомотива» всегда максимальные задачи. Конечно, хотелось бы, чтобы клуб боролся за призовые-первые места. Посмотрим, как получится», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в минувшем сезоне московский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Первый сбор железнодорожников перед стартом нового сезона продлится с 21 по 30 июня.

Матчи «Локомотива» на первом сборе (время — московское):

26 июня, 17:00. «Локомотив» — «Арсенал» (Тула);

30 июня, 17:00. «Локомотив» — «Родина» (Москва).