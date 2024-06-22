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Польский болельщик серьёзно пострадал, упав с трибуны во время матча Евро-2024 — DPA

Болельщик сборной Польши получил серьёзные травмы после того, как упал с высоты более трёх метров на берлинском стадионе «Олимпиаштадион», где проходил матч 2-го тура группового этапа Евро-2024 Польша — Австрия (1:3). Об этом сообщает DPA.

По информации источника, после падения мужчина ненадолго потерял сознание, затем его доставили в больницу с различными травмами.

Напомним, сборная Польши стала первой командой, потерявшей шансы на выход из группы Евро-2024.

На девятой минуте защитник Гернот Траунер вывел австрийцев вперёд. На 30-й минуте форвард Кшиштоф Пёнтек сравнял счёт.

На 67-й минуте полузащитник Кристоф Баумгартнер вновь вывел австрийцев вперёд. На 78-й минуте нападающий Марко Арнаутович увеличил преимущество своей команды, установив окончательный счёт в игре.

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