Андрей Лунин отреагировал на непопадание в стартовый состав Украины на матч со Словакией

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин отреагировал на то, что не попал в стартовый состав национальной команды на матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы со Словакией (2:1).

«Я прекрасно понимаю, почему в матче со Словакией остался на скамейке запасных: поражение в прошлой игре — это моя вина. Мы здесь команда», – приводит слова Лунина ua.tribuna.com.

21 июня завершился матч 2-го тура группы Е чемпионата Европы, в котором встречались сборные Словакии и Украины. Команды играли на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Сборная Украины одержала победу со счётом 2:1. Ворота сборной Украины защищал Анатолий Трубин. Ранее с Румынией (0:3) играл Андрей Лунин.