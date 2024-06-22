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Андрей Лунин отреагировал на непопадание в стартовый состав Украины на матч со Словакией

Андрей Лунин отреагировал на непопадание в стартовый состав Украины на матч со Словакией
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Голкипер сборной Украины Андрей Лунин отреагировал на то, что не попал в стартовый состав национальной команды на матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы со Словакией (2:1).

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2024, пятница. 16:00 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Украина
1:0 Шранц – 17'     1:1 Шапаренко – 54'     1:2 Яремчук – 80'    

«Я прекрасно понимаю, почему в матче со Словакией остался на скамейке запасных: поражение в прошлой игре — это моя вина. Мы здесь команда», – приводит слова Лунина ua.tribuna.com.

21 июня завершился матч 2-го тура группы Е чемпионата Европы, в котором встречались сборные Словакии и Украины. Команды играли на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Сборная Украины одержала победу со счётом 2:1. Ворота сборной Украины защищал Анатолий Трубин. Ранее с Румынией (0:3) играл Андрей Лунин.

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