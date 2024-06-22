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«Мы можем быть лучше». Райс высказался об игре сборной Англии на Евро-2024

«Мы можем быть лучше». Райс высказался об игре сборной Англии на Евро-2024
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Опорный полузащитник сборной Англии Деклан Райс поделился мнением об игре «трёх львов» на чемпионате Европы — 2024.

«Мы все так сильно хотим, чтобы страна гордилась нами. Мы все отчаянно хотим побеждать, быть лидерами, выходить на поле и дарить людям воспоминания на всю жизнь. Иногда мне кажется, что мы оказываем на себя слишком большое давление.

Рассуждая после матча, мы приходим к тому, что как команда мы можем быть лучше. Однако посмотрите — две игры, одна победа, одна ничья. Наша цель — выйти из группы, и я уверен, что мы сможем сделать это», — приводит слова Райса Daily Mail.

Напомним, после двух туров чемпионата Европы — 2024 сборная Англии набрала четыре очка и на текущий момент занимает первое место в группе С.

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