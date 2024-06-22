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Игрок «Баварии» Киммих может покинуть клуб этим летом — Sky Sport

Игрок «Баварии» Киммих может покинуть клуб этим летом — Sky Sport
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может покинуть клуб этим летом, сообщает интернет-издание Sky Sport Germany.

По информации источника, игрок будет будет принимать решение о своём будущем в мюнхенском клубе после окончания чемпионата Европы. Считается, что продление его контракта, срок действия которого истекает в 2025 году, на данный момент маловероятно.

Также сообщается, что руководство «Баварии» открыто для продажи Киммиха этим летом. Сам игрок тоже заинтересован в поиске нового клуба для продолжения карьеры.

Напомним, в минувшем сезоне Киммих принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 11 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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