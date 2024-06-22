Испанец Ямаль играет в бутсах с изображением флагов двух других стран

Крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль выступает на Евро-2024 в бутсах, на которых изображены флаги двух других стран — Марокко и Экваториальной Гвинеи. Эти государства являются родными для его родителей.

Напомним, после двух туров чемпионата Европы — 2024 испанская национальная команда набрала шесть очков и гарантировала себе выход в 1/8 финала этого турнира.

На Евро-2024 16-летний крайний нападающий принял участие в двух матчах, в которых он отметился одной результативной передачей. В общей сложности Ямаль провёл на поле 157 минут.

Ямаль дебютировал в составе сборной Испании в сентябре 2023 года. За этот период он сыграл в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами.

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