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«Урал» объявил о подписании контракта с Тимофеем Маргасовым

«Урал» объявил о подписании контракта с Тимофеем Маргасовым
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Состав «Урала» пополнил защитник Тимофей Маргасов. 32-летний игрок уже присоединился к команде Евгения Аверьянова. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба в социальных сетях.

«Приветствуем Тимофея в нашем клубе! Желаем успешного сезона и обходиться без травм!» – говорится в сообщении клуба.

Маргасов является воспитанником Академии футбола им. Юрия Коноплёва, в которой дорос до профессионального футбола. Следующим клубом был «Енисей», в котором футболист дебютировал в Мелбет Первой лиге. После этого он попал в поле зрения «Ростова», который в середине сезона-2012/2013 выкупил игрока. В Ростове-на-Дону Тимофей провёл несколько сезонов, дебютировал в РПЛ, съездил в аренду в «Сибирь», а летом 2016 года оказался в «Крыльях Советах». Уже через полгода Маргасова выкупил «Локомотив». За железнодорожников Тимофей провёл только три официальных игры. Из «Локомотива» Тимофей ездил в аренды в «Тосно» и «Сочи». В 2020 году он перешёл в стан южан на правах свободного агента. После завершения минувшего сезона контракт игрока с клубом истёк.

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