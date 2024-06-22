Роберт Пейдж покинул пост главного тренера сборной Уэльса

Сборная Уэльса уволила главного тренера Роберта Пейджа после трёх с половиной летом руководства командой.

Футбольная ассоциация страны заявила, что приняла решение расторгнуть контракт с 49-летним британским специалистом.

За время своего руководства он вывел Уэльс во второй раунд финальной части Евро-2020 и финальной части чемпионата мира — 2022, что стало первым выступлением страны на мировом турнире за 64 года.

Но Роберту Пейджу со сборной квалифицироваться на чемпионат Европы в 2024 году не удалось. Национальная команда Уэльса проиграла Польше в последнем раунде отбора на Евро в серии пенальти (0:0, 5:4 пен).

Вчера, 21 июня, Польша после матча с Австрией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии лишилась шансов на выход в плей-офф.