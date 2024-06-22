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Пресс-служба сборной России поздравила Константина Тюкавина с днём рождения

Пресс-служба сборной России поздравила Константина Тюкавина с днём рождения
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Пресс-служба сборной России по футболу поздравила с днём рождения нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина. Сегодня, 22 июня, игроку исполняется 22 года.

«Поздравляем с днём рождения нападающего сборной России и «Динамо». Желаем Константину успехов в карьере, счастья и гармонии во всём!» – говорится в официальном телеграм-канале сборной России по футболу.

Напомним, в минувшем сезоне сезоне 22-летний Константин Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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