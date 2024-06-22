Источник: аргентинский полузащитник Агирре был предложен «Спартаку»

Аргентинский полузащитник Бриан Агирре, выступающий на родине за клуб «Ньюэллс Олд Бойз», может продолжить карьеру в чемпионате России. Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, кандидатура игрока была предложена нескольким клубам Российской Премьер-Лиги, включая «Спартак». Сам футболист готов рассматривать предложения о переходе в РПЛ. При этом отмечается, что он рассчитывает получить контракт на сумму около € 2 млн в год.

Агирре 21 год. Он левый полузащитник. Играл за молодёжную сборную Аргентины, а на профессиональном уровне выступал только за «Ньюэллс Олд Бойз». С 2021 года он провёл за этот клуб 53 матча и забил три мяча. Его контракт с клубом истекает в конце 2025 года. Ориентировочная стоимость Агирре, по данным Transfermarkt, – € 7 млн.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионата России московский «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице.