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Игрок сборной Испании Кукурелья — о Евро-2024: мы хотим выиграть все матчи

Игрок сборной Испании Кукурелья — о Евро-2024: мы хотим выиграть все матчи
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Защитник сборной Испании Марк Кукурелья высказался о матче с Италией во 2-м туре чемпионата Европы в Германии.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 2-й тур
20 июня 2024, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Италия
1:0 Калафьори – 55'    

«Я думаю, что да, я переживаю отличный момент. Это был важный матч для меня и для других дебютантов, у которых есть желание добиться успеха. Эти победы помогают постепенно обрести уверенность. Мы с командой прилагаем огромные усилия, мы всегда боремся за мяч и отдаём все силы. На данный момент мы можем гордиться этим, но впереди ещё очень долгий путь. Мы ещё ничего не сделали, мы сыграли всего два матча, и наша цель — выиграть их все до самого конца», — приводит слова Кукурельи Marca.

После двух туров группового этапа Евро-2024 сборная Испании набрала шесть очков и занимает первое место в группе В. Италия, заработав три очка, располагается на второй строчке. В 3-м туре сборная Испании сыграет с Албанией, а сборная Италии — с Хорватией.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие первые и вторые места в группе, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Календарь Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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