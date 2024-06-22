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Боссы «Юнайтед» разозлились на тен Хага за раскрытие сведений об их переговорах — The Sun

Боссы «Юнайтед» разозлились на тен Хага за раскрытие сведений об их переговорах — The Sun
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Руководство «Манчестер Юнайтед» осталось недовольно тем обстоятельством, что главный тренер команды Эрик тен Хаг в интервью нидерландскому телевидению раскрыл подробности их деловых переговоров, в ходе которых стороны пришли к выводу о целесообразности продления контракта с 54-летним специалистом. Об этом сообщает The Sun.

В упомянутом интервью тен Хаг сообщил, что представители руководства «Манчестер Юнайтед» приехали к нему домой, пока он находился в отпуске на Ибице. Боссы «красных дьяволов» открыто сказали нидерландскому специалисту, что они общались с другими тренерами, которые бы могли заменить его.

Действующее трудовое соглашение тен Хага с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2025 года.

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