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Экс-игрок «Динамо» Корчагин оценил шансы команды в новом сезоне

Экс-игрок «Динамо» Корчагин оценил шансы команды в новом сезоне
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Бывший футболист «Сент-Этьена Б», «ПСВ», московского «Динамо» и «Локомотива» Эрик Корчагин оценил шансы бело-голубых в предстоящем сезоне российской Премьер-Лиги.

«Я думаю, что «Динамо» сможет побороться за тройку-пятёрку в следующем сезоне. Потому что у команды сейчас хороший состав, тренер и были совершены приобретения прошедшим летом», — сказал Корчагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, чемпионская гонка в РПЛ сезона-2023/2024 длилась до последнего тура. Титул в шестой раз подряд завоевал санкт-петербургский «Зенит». На втором месте финишировал «Краснодар». Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо». Бело-голубым было достаточно ничьи в матче «быками» в последнем туре, но они потерпели поражение.

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