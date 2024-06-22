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Отец главного тренера «Ариса» поделился мнением об игроке ЦСКА Шпилевском

Отец главного тренера «Ариса» поделился мнением об игроке ЦСКА Шпилевском
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Известный футбольный агент, отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский высказался об нападающем Артеме Шуманском, перешедшем из кипрского клуба в ЦСКА.

«Перспективный парень, большего не могу о нем сказать. Мой сын выдавал ему не так много доверия, надеюсь, что в ЦСКА он покажет, что у него действительно есть талант. У Артема случилось несколько травм, потому что когда он пришел в «Арис», для него это был другой мир. У него происходила революция в голове. Слава богу, начал понимать, что от него требует сегодняшний футбол. Ему было тяжело справляться с физическими нагрузками, были вопросы с пониманием, с быстротой мышления. Но у него очень хороший материал, который надо раскачать. Он еще будет формироваться физически и ментально. Надеюсь, что даже тренировки в «Арисе» дали ему многое и показали, как надо двигаться. Когда Артем только пришел в «Арис», заявил, что тренер БАТЭ сказал ему ничего не делать в отпуске. Я вообще не понимаю, что такое в 18 лет ничего не делать. В этом возрасте нужно работать 365 дней в году. Вопрос в ментальности, все нужно доносить. Из-за травм он постоянно догонял, догонял, но так и не догнал. У него есть сумасшедший удар, но до ударной позиции нужно еще дойти. Скажем так, ему еще есть над чем работать», — приводит слова Шпилевского РБ Спорт.

Напомним, в минувшем сезоне Шуманский принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

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