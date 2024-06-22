Экс-игрок «Динамо» Корчагин: с возможностями и бюджетом «Зенита» очень сложно бороться

Бывший футболист московского «Динамо» и «Локомотива», а также экс-скаут «Долгопрудного» Эрик Корчагин поделился мнением о гегемонии «Зенита» в РПЛ на протяжении последних лет.

«Я думаю, что в предстоящем сезоне не будет такой же конкуренции, как в прошедшем чемпионате. «Зенит» на сегодняшний день выглядит посильнее всех остальных, с уважением к другим клубам. Хотя в этом году была чемпионская гонка до последнего тура, и я болел за «Динамо», но с составом, возможностями и бюджетом «Зенита» очень сложно бороться.

В этом точно не проблема «Зенита». Если будет похожая возможность у другого клуба России. К примеру, шейх придёт и выкупит условный «Пари НН», а мы будем говорить: «А так нечестно. «Пари НН» выкупает всех самых топовых футболистов и идёт на первом месте».

Другим клубам остаётся искать футболистов, которые усилят команду и конкуренцию, как «Динамо» с «Краснодаром» в прошлом году, чтобы стараться навязать борьбу «Зениту», — сказал Корчагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство: